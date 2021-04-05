В Ярославской области от коронавируса скончались двое и 87 человек заболели

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 87 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 77 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 5 апреля всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 36537 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 34806 человек выздоровели. 488 пациентов, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов