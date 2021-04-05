Танк повредил грузовик в Новосибирской области

На Ордынском шоссе в Новосибирской области музейный экспонат танка повредил грузовую машину. Командование Новосибирского гарнизона вместе с правоохранителями проводят проверку по факту ДТП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По предварительной информации, при транспортировке экспонат задел полуприцеп стоящего на обочине большегрузного автомобиля. Никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

В соцсети опубликовано видео, на котором видно, как у машины, которую задел танк, поврежден левый борт.

Екатерина Лукашевич