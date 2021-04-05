Более 11 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 29 марта по 4 апреля острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 11,49 тыс. человек, в том числе 7,12 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 5,05 тыс. заболевших или 44% от их общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по региону ниже эпидемического порога 28,3%. При этом из-за эпидемической ситуации были закрыты четыре детских сада в Завьяловском, Красногорском, Шарканском и Малопургинском районах.