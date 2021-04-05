В Челябинской области выросла доля кредитных карт с просрочкой

В феврале доля кредитных карт с просрочкой более 30 дней составила 8,7% от общего объема действующих кредитов этого типа. Год назад показатель был ниже – 8,2%, сообщают в Национальном бюро кредитных историй.

В целом по России доля кредиток с просрочкой составляет 8,1%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в феврале 2020 года. Однако в последние месяцы показатель снижается: пиковых значений он достигал в октябре (8,9%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что «незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками “проблемных” кредитов». «Если бы ее проведено не было, доля кредитов с просрочкой по кредитным картам могла бы быть существенно выше»,- считает он.