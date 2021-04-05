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В отношении главы строительной компании на Ямале возбудили дело о невыплате налогов на 45 млн рублей

Пуровский межрайонный следственный отдел (Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ) возбудил уголовное дело в отношении руководительницы ООО «Ямалстройкомпания» , сообщила пресс-служба СКР по ЯНАО. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 45 млн руб.

По версии следствия, с января 2015 по декабрь 2017 года глава компании не выплачивала налоги, внеся в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с другими организациями.

Следствие наложило арест на имущество компании для возмещения причиненного ущерба. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Михаил Мананников


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