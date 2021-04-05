Прокуратура на Ямале организовала проверку после обрушения снега с крыши здания на ребенка

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) организовала проверку информации об обрушении глыбы снега с крыши здания на ребенка в Губкинском, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 апреля. Как сообщало «РИА Новости», в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как на ребенка с крыши здания упала снежная глыба. Мальчик упал, но затем поднялся и убежал на игровую площадку. По словам авторов видео, восьмилетний ребенок живет в Губкинском. По данным информагентства, после инцидента администрация города приняла решение обратиться в прокуратуру.

Сотрудники ведомства проверят исполнение управляющей компанией обязанностей по своевременной уборке снега. Во время проверки также решат, подавать ли в суд иск о компенсации причиненного ребенку морального и физического вреда.

Доследственную проверку также организовал СКР по ЯНАО, сообщила пресс-служба регионального следственного управления. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Михаил Мананников