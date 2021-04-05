В Татарстане еще 35 человек заразились коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки 35 человек заболели коронавирусом. Один человек заразился завозным путем, остальные — контактным. 14 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому, сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

В Казани и Набережных Челнах выявили по десять новых случаев, в Бугульминском районе — три, в Лениногорском, Нижнекамском и Сармановском — по два, в Азнакаевском, Алексеевском, Лаишевском, Мензелинском, Пестречинском и Тетюшском — по одному.

На 5 апреля в Татарстане выявили 19 597 случаев COVID-19. Выздоровели 16 606 человек, в том числе шесть за минувшие сутки. Скончались 426 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"