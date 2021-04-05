Дорожные службы Свердловской области перейдут на усиленный режим работы из-за сильного гололеда

Управление автодорог Свердловской области перейдет на усиленный режим работы из-за ожидающегося сильного гололеда, сообщил региональный департамент информационной политики.

Согласно прогнозу погоды, в ночь с 5 на 6 апреля на дорогах Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура составит до +5 градусов, ночью столбик термометра опустится до -3 градусов. Из-за перепадов температуры возможно образование гололеда.

Как сообщил департамент информполитики, для борьбы с гололедом на дороги региона выведут 250-300 комбинированных дорожных машин. Для обработки проезжей части они используют до 5 тыс. куб. метров противогололедной смеси в сутки. «В связи с непогодой дорожники просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Автолюбителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходам важно помнить, что на скользкой дороге тормозной путь машины возрастает»,— говорится в сообщении департамента.

Михаил Мананников