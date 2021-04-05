Астраханский предприниматель подозревается в неуплате более 6,2 млн рублей налогов

В Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которая подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2020 год подозреваемая, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли строительными материалами, вносила в налоговые декларации по ЕНВД заведомо ложные показатели площади торгового места. Таким образом, она якобы уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 6,2 млн руб.

Мария Шахрай