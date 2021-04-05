В Красноярске массово эвакуируют школы

Анонимные сообщения о минировании школ Красноярска поступили 5 апреля, сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Учеников эвакуируют из зданий и отправляют домой. Информация о том, когда завершится проверка образовательных учреждений, пока уточняется.

Антитеррористическая комиссия Красноярского края подтвердила факт эвакуации образовательных учреждений. «В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источников информации»,— говорится в сообщении.

Пользователи соцсети «Вконтакте» сообщают об эвакуации в якобы 11 школах.

Юлия Демкина