В Челябинске впервые пройдет чемпионат России по компьютерному спорту

В челябинском дворце спорта «Юность» 22-23 мая пройдет финальный этап чемпионата России по компьютерному спорту. Организаторы мероприятия – Федерация компьютерного спорта России и министерство по физической культуре и спорту Челябинской области.

Как сообщают в пресс-службе областного минспорта, киберспортсмены будут состязаться в шести дисциплинах: Dota 2, NHL 21, StarCraft 2, Clash Royale, Tekken 7 и DCL – The Game. Призовой фонд турнира составит более 3,5 млн руб.

Чемпионат России по компьютерному спорту является официальным спортивным турниром, включенным в единый календарный план Минспорта РФ. В 2020 году в нем поучаствовало более 20 тыс. человек. Финал должен был пройти в Нижнем Новгороде, но прошел онлайн из-за пандемии.