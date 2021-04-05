За сутки в Тюменской области выявили 51 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, три человека скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 33 868 человек. Из них более 31,9 тыс. уже выздоровели, 417 пациентов скончались. Напомним, в регионе до 25 апреля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 646 случаев COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 589 540 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 100 717 пациентов скончались.

Михаил Мананников