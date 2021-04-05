В Самарской области за сутки скончались 11 человек с COVID-19

За сутки в Самарской области были выявлены 199 новых зараженных коронавирусом. За этот период из больниц региона были выписаны 196 пациентов. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались 11 человек, у которых ранее подтвердился COVID-19. Об этом в понедельник сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было выявлено более 56,7 тыс. случаев заражения COVID-19. За этот период в регионе умерли 1146 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.

Георгий Портнов