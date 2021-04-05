В Красноярске организатор нападения на инкассаторов получил 11 лет колонии

Красноярский краевой суд приговорил организатора нападения на инкассаторов Алексея Истягина к 11 годам в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда. Банда совершила налет в мае 2020 года.

Как уточнила пресс-служба региональной прокуратуры, фигурант дела признан виновным в бандитизме (ч. 1 ст. 209 УК РФ) и разбое (пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Подсудимый также получил дополнительные наказания: ограничение свободы на один год и шесть месяцев, штраф на сумму 120 тыс. руб., компенсации морального вреда (каждому из двух потерпевших по 1,5 млн руб.) и возмещение вреда ПАО «Сбербанк» — 299,8 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Сибирь”, банда подкараулила инкассаторов банка возле броневика, после чего открыла стрельбу. Грабители забрали сумку, в которой было 2,3 млн руб.

Первым сотрудники уголовного розыска задержали Алексея Истягина. Он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Позже полицейским попался вероятный стрелок Юрий Чанчиков и еще один участник банды Михаила Рубцов.

Подробнее о нападении — в материале “Ъ-Сибирь” «Налетчик пошел на сделку».

Екатерина Лукашевич