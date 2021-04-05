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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге выявили 707 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 646 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 707. В Ленинградской области COVID-19 подтвердили еще у 95 жителей.

Только 13% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Петербурге за период с начала пандемии вирус был официально подтвержден у 398,18 тыс. человек. 12,4 тыс. скончались, за последние сутки летальную статистику пополнили еще 27 случаев смерти. По данным Смольного, за сутки на COVID-19 проверили более 12,5 тыс. петербуржцев.

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