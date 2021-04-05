Жители Ярославской области застраховались почти на 7,2 млрд рублей

В течение 2020 года жители Ярославской области заключили 855,3 тыс. договоров страхования, заплатив в страховые компании в общей сумме почти 7,2 млрд руб. страховых премий, сообщили в пресс-службе Ярославского отделения Банка России. В сообщении отмечается, что чаще всего жители региона заключали договоры добровольного страхования, которые составили 65% от всех страховок.

Полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) оформили 128,3 тыс. жителей области. Договоры страхования от несчастных случаев и болезней в 2020 году приобрели 127,3 тыс. ярославцев. Договоры страхования жизни заключили 29,2 тыс. жителей региона. В пресс-службе отметили, что по данным договорам страхования в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличились выплаты по страховым случаям. Также отмечается, что снизились выплаты по страховым случаям при имущественном страховании. Сократилось в прошлом году и число заключенных договоров на страхование имущества. В 2019 году было заключено 356 тыс. таких договоров, а в 2020 году 270,5 тыс..

В 2020 году было заключено около 297,2 тыс. договоров ОСАГО. По этим договорам в 2020 году страхователям автогражданской ответственности было выплачено 895,3 млн руб. Это почти на 200 млн руб. меньше выплат по ОСАГО в 2019 году. Всего страховыми компаниями было выплачено жителям региона более 3,3 млрд руб.

По словам управляющего ярославским отделением Банка России Владимира Алексеева, в 2020 году, в условиях пандемии коронавируса, жители области чаще стали страховать здоровье.

«Особенный год отразился и на страховом рынке региона. Люди больше стали обращать свое внимание на здоровье, увеличились и страховые выплаты по ДМС. При этом мы реже садились за руль своих автомобилей, это отразилось на выплатах по ОСАГО»,— уточнил господин Алексеев.

Антон Антонов