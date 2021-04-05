Ресторатор из Уфы построит на Павловском водохранилище гостиничный комплекс

Владелец ООО «Павловское» Дмитрий Король заявил о намерениях построить гостинично-ресторанный комплекс и банный SPA-комплекс на Павловском водохранилище. Объем инвестиций составит 410 млн руб. Инвестпроект был представлен на «Инвестчасе» с участием главы Башкирии Радия Хабирова, передает пресс-служба правительства республики.

Здание гостиницы уже возведено. Предприниматель планирует завершить дом отдыха к концу текущего года, а SPA-комплекс – в 2022 году. Проект включен в перечень приоритетных, инвестору предоставят субсидии и налоговые льготы.

Радий Хабиров поручил правительству и администрации Нуримановского района увеличить мощности очистных сооружений на Павловке и организовать перекачку стоков с местных турбаз. На эти цели предполагается направить средства владельцев баз отдыха.

Дмитрий Король является совладельцем клубного ресторана MusicHall 27 в Уфе, гастронома «Глобус», банных комплексов в Уфе, Екатеринбурге, Ижевске и так далее.

Влада Шипилова