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Междуреченск требует с «Южного Кузбасса» 220 млн рублей задолженности по аренде за землю

Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Междуреченского городского округа направил в кемеровский арбитраж четыре иска к ПАО «Угольная компания "Южный Кузбасс"» (входит в группу «Мечел») о взыскании совокупно 220 млн руб. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, муниципальные власти взыскивают задолженность компании по арендной плате за земли, а также неустойку. В пресс-службе «Южного Кузбасса» не стали комментировать иски комитета.

В прошлом году КУМИ Междуреченска подавал в арбитраж шесть исков о взыскании около 130 млн руб. с «Южного Кузбасса» задолженности по аренде. В итоге суд удовлетворил эти требования, некоторые частично. В результате общая сумма взыскания составила около 14 млн. При этом часть исков угольная компания оспаривает в апелляционной инстанции.

Игорь Лавренков, Кемерово


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