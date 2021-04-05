В Ростовской области выявлено 240 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Ростовской области было зафиксировано 240 случаев COVID-19, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев выявлено в Ростове-на-Дону — 97. В Азовском и Зерноградском районах зарегистрировано по девять новых случаев, в Батайске — семь, в Новошахтинске и Орловском районах — по шесть, в Гуков, Таганроге, Шахтах, Аксайском и Белокалитвинском районах — по пять. По четыре новых случая выявлено в Каменске-Шахтинском, Багаевском, Егорлыкском, Красносулинском и Морозовском районах, по три — в Донецке, Новочеркасске, Каменском, Константиновском, Мартыновском, Милютинском, Неклиновском, Ремонтненском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах, по два — в Волгодонске, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Кагальницком, Мясниковском, Пролетарском и Сальском районах, по одному — в Азове, Звереве, Кашарском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Песчанокопском, Усть-Донецком, Целинском и Чертковском районах.

За прошедшие сутки в области выздоровели 203 человека. Умерли пять человек.

По состоянию на утро 5 апреля, количество инфицированных в области превысило 82 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1952. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период пандемии выздоровели более 73, 6 тыс. человек, умерли 3 676 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева