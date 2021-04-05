Прокуратура утвердила обвинение жителю Нефтекамска, выбросившему котенка из окна

Прокуратура Нефтекамска утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя Андрея Чикирева. Обвиняемому вменяется в вину жестокое обращение с животным, повлекшем гибель животного (ч.1 ст.245 УК РФ), сообщает прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, 15 февраля обвиняемый, будучи в алкогольном опьянении, выбросил котенка своей гражданской жены из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома в Нефтекамске. Согласно протоколу вскрытия Нефтекамской межрайонной ветеринарной станции, смерть животного наступила от остановки дыхания из-за отека легких и множественных травм, полученных от падения с высоты. Как установило дознание, мужчина был недоволен тем, что котенок не ходит в лоток.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Нефтекамский городской суд.

Майя Иванова