ФСБ сообщила о предотвращенном теракте на Ставрополье

В Кисловодске задержан россиянин, который планировал напасть на сотрудников полиции, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. С ним задержаны еще трое членов организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По данным ФСБ, мужчина 1996 года рождения ранее был судим за общеуголовные преступления. Дома у него были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«В этот же день в Кисловодске задержаны три его связи из числа граждан России, причастные к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике, сформировавшие ячейку сторонников запрещенной на территории России МТО „Исламское государство“ для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края»,— сказано в сообщении. Личности задержанных не разглашаются.

Наталья Шинкарева