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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Томская область получила более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Томскую область поступила партия 13,3 тыс. доз вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Из них в медицинские организации Томска распределят 5,7 тыс. доз, в Северск — 2 тыс. доз, остальные — в другие муниципальные образования. За время прививочной кампании в регион поступило около 60,4 тыс. доз препарата, из них почти 8,4 тыс. доз — в Северск.

Ранее местные СМИ сообщали, что в северных районах Томской области использовано более 90% вакцины. С начала вакцинации в северные районы и город Стрижевой передали 10 тыс. доз вакцины, что составляет четверть от общего объема поступившего препарата.

«Сегодня в приоритете вакцинация пожилых людей и тех, кто имеет заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, а также сахарный диабет и ожирение. …. Поэтому на этапе, когда в регион поступает вакцина небольшими партиями, людей в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями мы приглашаем на вакцинацию в первую очередь»,— сказал замруководителя регионального општаба по предупреждению распространения COVID-19, заместитель губернатора Томской области по соцполитике Иван Деев.

По данным департамента здравоохранения, за сутки вакцинацию могут проходит 3 тыс. человек. При задействовании мобильных бригад, мобильных комплексов, организованной вакцинации работающих коллективов — до 7 тыс. человек в сутки.

Всего за время пандемии в Томской области зафиксированы 31 493 случая заболевания инфекцией, выздоровели 30 420 человек. Привились 41 896 человек, из них 31 816 поставили оба компонента.

Юлия Сасевич


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