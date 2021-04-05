За минувшее воскресенье COVID-19 выявили у 112 жителей края

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 112 жителей Пермского края. По уровню заболеваемости Прикамье занимает 14-е место в России.

По данным краевого минздрава, из числа новых заболевших 23 человека госпитализированы, 89 проходят лечение дома. В «ковидных» отделениях больниц края находятся 694 человека, из них 50 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии COVID-19 был выявлен у 51 815 жителей Прикамья, 46 411 человек выздоровели.

По данным на 5 апреля, полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 63 586 жителей Пермского края.