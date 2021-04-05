Волонтеры JTI поддержали экологическую программу правительства Ростовской области высадкой 250 деревьев в Константиновске

Ростовская область, 2 апреля – «Донской табак», входит в группу компаний JTI, сообщает о продолжении поддержки экологических проектов правительства Ростовской области – волонтеры фабрики высадили более 250 деревьев, приобретенных компанией, для восстановительного озеленения набережной Дона в Георгиевском парке города Константиновска, дав старт программе Дня древонасаждений-2021 в Ростовской области.

JTI Россия – крупнейший налогоплательщик в секторе товаров массового спроса в России и ведущий международный инвестор в экономику страны. В рамках Соглашения о партнерстве между компанией и правительством Ростовской области «Донской табак» инвестирует более 12 млн долларов в проекты по созданию благоприятных условий социально-экономического развития региона в период с 2019 по 2021 год.

Поддержка инициатив региона в рамках Национального проекта «Экология» – одно из ключевых направлений сотрудничества. Озеленение Георгиевского парка стало еще одним успешным совместным проектом компании и правительства Ростовской области после восстановления прибрежной зоны реки Темерник и высадки деревьев в мемориальном комплексе «Самбекские высоты».

250 елей и сосен, а также других видов деревьев, которые высажены волонтерами фабрики «Донской табак», помогут существенно расширить парковую зону и создать комфортные условий для отдыха горожан. Проект реализован в партнерстве с благотворительным фондом «В гармонии с природой», который помог выбрать оптимальные породы и возраст деревьев.

«Праздник древонасаждения – это глубокая традиция, которая началась в России в апреле 1898 года. В 2013 году мы решили, что эта традиция должна быть поддержана и распространили ее на всю Ростовскую область. Сегодня мы открываем день древонасаждения, который пройдет в первой половине апреля во всех муниципальных образованиях. Мы возродили давнюю традицию, которая поддерживается всем населением, потому что наша принципиальная задача – обустраивать нашу землю: города, поселки и хутора».

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг в реализации программы сотрудничества «Донского табака» и Правительства Ростовской области в рамках Соглашения о партнерстве. И компания, и волонтеры фабрики «Донской табак» рады участвовать в совместных экологических проектах, которые делают городскую среду комфортной и благоприятной. Правительство региона уделяет огромное внимание национальному проекту «Экология» и мы безусловно продолжим поддержку инициатив в этой сфере. Забота о природе и снижение негативного воздействия на нее – ключевое направление в рамках инициатив устойчивого развития нашей компании», – сказал директор АО «Донской табак» Валерий Митрофанов.