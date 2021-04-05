К реконструкции улицы Чапаева в Краснодаре планируют приступить в 2022 году

Пилотный проект реконструкции улицы Чапаева прошел общественные обсуждения, одобрен городской администрацией и думой и до конца года должен получить заключение госэкспертизы.

Все работы будут проходить в рамках проекта «Семь улиц», средства на финансирование реконструкции первого участка от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской в муниципальном бюджете уже запланированы, к реализации планируется приступить в начале 2022 года сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

По итогам общественного обсуждения предложенного архитекторами проекта, которые прошли в Центральном и Западном районе, жители отдали предпочтение варианту, оставляющему полосу для одностороннего движения транспорта, при этом вторая преобразуется в пешеходную зону с велодорожками, здесь будут размещаться летние кафе.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, два эскиза архитектурного облика улицы Чапаева в центре города на участке от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской представила главный архитектор Краснодара Наталья Машталир. Первое решение предусматривало одну полосу движения автомобилей с запада на восток, велодорожку и пешеходную зону, второе – полностью пешеходную улицу.

Ольга Логинова