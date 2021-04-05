За взятку в четверть миллиона рублей задержан замруководителя стройнадзора Красноярского края

Фигурантом уголовного дела о взятке стал заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По данным следствия, чиновник заявил директору одной из крупных управляющих компаний Красноярска, что не будет привлекать его фирму к ответственности за выявленные нарушения в обмен на ремонт квартиры. Он обошелся предпринимателю в 250 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Опираясь на их материалы, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). В настоящее время подозреваемый задержан, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Илья Николаев