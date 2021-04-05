В районах Ярославской области начинаются городские субботники

5 апреля в городе Ростове Великом Ярославской области начался городской субботник, сообщили в пресс-службе городской администрации. Субботник продлится с 5 апреля по 7 мая в рамках акции «Чистый город —уютный город». В ходе субботника планируется собрать и вывезти около 700 кубометров мусора.

В пресс-службе отметили, что в субботнике примут участие муниципальные и государственные служащие, сотрудники предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, собственники и арендаторы земельных участков, а также местные жители.

Дарья Сабаева