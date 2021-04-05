В Свердловской области еще 141 человек заразился COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки 141 человек заразился новой коронавирусной инфекцией, еще семь пациентов скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 83 192 человека. Из них 76,5 человек уже выздоровели, 2779 пациентов скончались.

По данным регионального оперштаба, состояние 291 госпитализированного оценивается как тяжелое, 149 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. 1698 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что с конца марта власти Свердловской области отменили обязательный режим самоизоляции, теперь для жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, он носит рекомендательный характер. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.