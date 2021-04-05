Глава Калмыкии попросил найти причастных к хищениям в учреждении «Калмлес»

Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил правоохранительным органам провести процессуальную проверку и дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, которые могут быть причастны причастны к хищениям в АУ РК «Калмлес». Заявление он сделал на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

Как сообщили в пресс-службе главы республики, о возможных нарушениях в «Калмлесе» (учредитель — минприроды РК) на заседании объявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очир Джамбинов. По его словам, «Калмлес» — единственная организация в Калмыкии, которая занимается лесовосстановлением. «Калмлес» пользуется техникой ГУП РК «Элистинский лесхоз». Сейчас из-за долга в 12 млн руб. налоговая инспекция подала на банкротство организации. «Если лесхоз обанкротится, то вся техника исчезнет и “Калмлес” не сможет выполнять нацпроект. Мы пытаемся исправить это, спасти Элистинский лесхоз и сохранить технику», — отметил министр.

По его словам, в сентябре 2020 года была проведена независимая аудиторская проверка «Калмлес». Были выявлены системные нарушения в бухгалтерском учете, неправомерное заключение договоров, в том числе без аналитического подтверждения и конкретизации, а также нарушения при формировании баланса. Помимо этого, по мнению аудиторов, прилагаемые бухгалтерские отчетности не достоверно отражают финансовое положение и результаты деятельности.

В целом, созданно в прошлом году управление по противодействию коррупции при главе Калмыкии за время своей работы выявило многочисленные нарушения в Лесном хозяйстве, совершенные в 2014-2019.