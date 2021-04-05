В Ростове за месяц выявлено более 2,8 тыс. нарушений в работе общественного транспорта

В марте во время проверок было выявлено более 2,8 тыс. нарушений в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

В сообщении сказано, что 2 816 нарушений были связаны с несвоевременным выпуском транспорта на линию, 12 — с отклонением от утвержденной схемой движения и посадкой и высадкой пассажиров на остановках. Кроме того, было зафиксировано 15 нарушений требований к техническому и санитарному состоянию машин, а также пять случаев несоответствия подвижного состава техническим характеристикам, заявленным при проведении конкурса. «За неисполнение требований муниципальных контрактов в адрес перевозчиков направлено 59 претензий»,— отмечается в сообщении.

Наталья Шинкарева