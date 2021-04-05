Власти Грузии закупили 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm. После проверки местным Минздравом она станет также доступна для вакцинации. Сейчас местные жители прививаются Pfizer и Moderna. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич уверен: когда пандемия отступит, россияне массово отправятся в Грузию на отдых, даже несмотря на инцидент с Владимиром Познером.

Судя по результатам опроса, проведенного в Telegram-канале «Коммерсантъ FM», россияне не придали большого значения событиям в Тбилиси. Разумеется, мы не претендуем на репрезентативность, но лишь 12% наших слушателей заявили, что поездка в закавказскую республику может таить в себе какую-то опасность. Тут бы и поставить точку в инциденте, случившемся с Владимиром Познером, но вспыхнувшая с новой силой антигрузинская истерия лишь набирает обороты. Вместо того чтобы использовать случай для разъяснительной кампании о том, как важно учитывать местные особенности и продолжающуюся борьбу с коронавирусом, наши власти и федеральные каналы трубят исключительно о неблагодарных грузинах и смертельной угрозе, нависшей над российскими туристами.

Между тем, если взглянуть на произошедшее глазами тбилисцев, то история выглядит крайне неоднозначно. В Грузии продолжается перманентный локдаун и комендантский час: запрещены массовые мероприятия, включая свадьбы и застолья, а рестораны закрываются в 21 час и совсем не работают в выходные дни. Вдобавок к этому страна не может выбраться из политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов прошлого года. Граждане и без всякого Познера регулярно выходят на самые разнообразные акции протеста. Например, в субботу на проспекте Руставели собралась молодежь для того, чтобы в формате несанкционированного рок-концерта высказать свое несогласие с неэффективными, по их мнению, ограничениями.

Возможно, Владимиру Владимировичу стоило бы учесть эти нюансы и хотя бы не нарушать комендантский час сразу по прибытии. Правда, от скандала это бы его, конечно, не уберегло. Уже понятно, что расписание визита было известно заранее, и группа с тухлыми яйцами только ждала сигнала. И вот ведь что удивительно — это же не первый пример словесных баталий с южным соседом.

И всякий раз события разворачиваются по одинаковому сценарию. Какой-нибудь наш визитер, сам того не понимая, задевает самолюбие части грузинского общества.

Уличные активисты бузят, официальный Тбилиси их осуждает, а Москва в лице федеральных чиновников раздувает маргинальную историю до масштабов чуть ли не глобального апокалипсиса. Выясняется, что и Грузия — недогосударство, и жители все там нас ненавидят, и, вообще, туризм в эту некогда братскую республику для обладателя российского паспорта может быть вреден для здоровья. Напомню, что в прошлый раз, когда причиной раздора стал депутат Гаврилов, севший в кресло спикера грузинского парламента. Все закончилось отменой прямого авиасообщения между странами.

Не берусь угадывать, к каким последствиям приведет нынешний виток. Но возникает стойкое ощущение, что слаженные действия грузинских радикалов и официальной Москвы могут привести межнациональные отношения в полное соответствие с межгосударственными, примерно как это произошло с Украиной и украинцами. Противостоять этому можно только, что называется, народной дипломатией. Скоро лето, и если коронавирус отступит, то кавказский хребет пересекут сотни тысяч российских туристов. Нас там любят и ждут, и даже Познер сказал, что обязательно еще поедет в Грузию, где у него остается масса друзей.