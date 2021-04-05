Самокаты требуют ограничений

В столице стартовал сезон аренды электросамокатов. Но законов, которые четко регулируют их использование, по-прежнему нет. Сейчас для управления большинством таких устройств водительское удостоверение не нужно. Права необходимы владельцам техники, которая развивает скорость более 25 км/ч. Однако для безопасности на дорогах и в пешеходных зонах этого уже недостаточно, все чаще отмечают специалисты. Почему число аварий с электросамокатами ежегодно растет? Расскажет Яна Лубнина.

Сезон аренды электросамокатов в Москве начался рекордно рано, а спрос на них резко вырос, объяснили в мэрии. Это подтверждают и оценки самих игроков: если в 2020 году в России было 30 тыс. электросамокатов, то в 2021 году рынок может вырасти в четыре раза — до 130 тыс.

Они экологичны и высокоманевренны, к тому же не надо тратить деньги на бензин и стоять в пробках. На самокатах можно ездить по тротуарам, велодорожкам и обычным дорогам. Но некоторые модели развивают скорость до 100 км/ч. И тогда электросамокат может представлять серьезную угрозу. В 2020 году число аварий с их участием только по официальным подсчетам МВД выросло в 2,5 раза. После столкновений погибли четыре человека, пострадали более 200.

Все дело в отсутствии четких правил и слабой инфраструктуре, говорит специалист по транспортному развитию территорий Института территориального планирования «Урбаника» Илья Резников: «С 2020 года в этом плане ничего не поменялось. Пространство как не было организовано для подобных транспортных средств, так и осталось. Не очень понятно, что будет дальше. Основной вопрос — где передвигаться на подобных транспортных средствах? Собственной ниши для них нет, на дороге самокаты мешают другим участникам движения, а велодорожек у нас пока в принципе мало. Также возникает вопрос, насколько их, вообще, стоит туда пускать.

Все зависит от скорости самокатов. Ее нужно ограничивать, возможно, еще на уровне ввоза в страну».

Поправки в ПДД Минтранс готовит уже не один год. Электросамокаты предлагали отнести к средствам индивидуальной мобильности и разрешить им ездить по тротуарам, ограничив скорость до 20 км/ч. Но возникла путаница в определениях, а эксперты сочли новые правила слишком опасными.Тогда проект отправили на доработку. Согласно его новой версии, на каждый электросамокат будет наноситься маркировка. По ней можно будет определять мощность двигателя: если более 250 ватт, водитель обязан иметь права категории «М».

Когда примут новые правила — непонятно, но некоторые кикшеринги уже решили перестраховаться и установили дополнительные ограничители скорости, говорит пресс-секретарь сервиса по аренде самокатов Whoosh Юлия Камойлик: «У нас появится новая штука, которая будет регулировать движение при большой заполненности тротуара людьми.

Мы рисуем геозоны, в которых самокат снижает скорость. Попадая в эту геозону, в Санкт-Петербурге это Невский проспект, человек не сможет ехать со скоростью 20 км/ч в пятницу вечером.

То есть мы снизим скорость до 12 или 15 км/ч, потому что точно знаем, что там большая плотность людей».

С ростом популярности электросамокатов растет и число конфликтных ситуаций. В 2020 году жителя Казани лишили водительских прав за управление устройством в нетрезвом виде. Позже он доказал в суде, что это незаконно: отдельной категории для подобного транспорта нет, и приравнивать его к мопеду нельзя. В новых правилах это должно быть четко прописано, считает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Хантимиров: «Формально правила будут применяться одинаково, что для велосипедистов, что для владельцев электросамокатов, которые выезжают на проезжую часть. В будущем появится какое-то специальное регулирование.

Их просто выделят в отдельный пункт, или пропишут, что, условно, электросамокаты относятся к какой-либо категории, к ним применяется следующее регулирование.

Но на практике все это происходит на базе каких-то негативных происшествий».

Сейчас в Минтрансе хотят ограничить скорость до 25 км/ч. Следить за этим должны инспекторы ГИБДД и участковые. Впрочем, вряд ли они будут четко фиксировать все нарушения, предполагает частный инвестор, детально изучавший рынок самокатов, Андрей Зиновьев: «Вероятность того, что жесткое регулирование на законодательном уровне повлияет на спрос самокатов у потребителей или даже на уровне шеринга, мне кажется, очень невелика. А вот контроль со стороны полицейских — может. Это очень близко к истории, связанной со штрафами пешеходов, переходящих на красный цвет. Штраф есть? Есть. Как часто он оформляется? Думаю, что не так часто».

Власти разрабатывают законодательство на эту тему с 2019 года. В феврале 2021 года Общественная палата заявила, что готовит альтернативный проект поправок в ПДД. Тем временем сезон начался, и бизнес вовсю пользуется отсутствием запретов. Некоторые игроки уже повысили цены на мощные модели. А в Москве стоимость аренды самоката может достигать 9 руб. за минуту.

Даниил Бабкин