Суд взыскал с аэропорта Уфы 17,3 млн рублей в пользу «Аэрофлота»

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» к АО «Международный аэропорт „Уфа“» о взыскании $ 197,8 тыс. (15 млн руб. по курсу ЦБ России на 5 апреля 2021 года) и 2,25 млн руб.

«Аэрофлот» обратился в суд весной прошлого года после инцидента 9 августа 2017 года с самолетом А-320, который при вылете из Уфы в московский аэропорт Шереметьево столкнулся с птицей. Авиакомпания просила взыскать с аэропорта понесенные после аварии убытки: средства, потраченные на восстановление самолета, оплату четырех лопаток двигателя и таможенных платежей на их ввоз. Суд пришел к выводу, что аэропорт Уфы не предпринял «всех возможных и достаточных мер», чтобы предотвратить столкновение с грачом.

В пресс-службе аэропорта Уфы сообщили "Ъ-Уфа", что будут обжаловать решение суда. В случае, если суды всех инстанций будут на стороне «Аэрофлота», аэропорт обратится за выплатой страхового возмещения в «Согаз».

Дарья Кучеренко