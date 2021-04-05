В Екатеринбурге на треть выросло число случаев мошенничества в сфере IT

В Екатеринбурге количество случаев мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 30% по сравнению с 2020 годом. Об этом на пресс-конференции сообщил врио начальника отдела уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу Александр Мухин. По его словам, в 2020 году показатели по данному виду мошенничества выросли в два раза.

«Основными тенденциями, влияющими на ситуацию с мошенничеством, стали пандемия коронавируса и дистанционный режим работы, на который мы переходили в прошлом году. По итогам третьего квартала 2020 года, в России было совершено почти 200 тыс. операций без разрешения клиентов на сумму порядка 2,5 млрд руб.»,— отметил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

Он пояснил, что 88% мошеннических атак в стране происходят не с помощью компьютеров и вредоносного программного обеспечения, а с помощью социальной инженерии. При этом 84% атак совершаются с помощью телефонных звонков. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками служб безопасности банков или сотрудниками правоохранительных органов.

«Она опасна тем, что любые средства безопасности, которые в дистанционных банковских системах используются — пароли, SMS-коды, — становятся неэффективными, потому что социальная инженерия стимулирует пострадавшего своими руками и своим голосом разглашать персональные данные, достаточные для совершения платежа»,— рассказал господин Сальников. Он уточнил, что люди старшего возраста составляют только третью часть от общего числа пострадавших. «Атаки в основном происходят на экономически активное население. При этом 65% из них — женщины»,— добавил эксперт.

Анастасия Реутова