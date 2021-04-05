Бывших волгоградских инспекторов Ространснадзора оштрафовали на 2 млн рублей

Центральный районный суд Волгограда огласил приговор по уголовному делу в отношении двоих инспекторов Волжского МУГАДН «Ространснадзора» Артема Лихолетова и Александра Сотникова. Они признаны виновными в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, 3 сентября 2019 года фигуранты уголовного дела получили 40 тыс. руб. от предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок. Деньги якобы предназначались за освобождение от административной ответственности за нарушения требований транспортного законодательства, а также дальнейшее покровительство коммерческой деятельности.

Вину подсудимые не признали. Суд назначил бывшим инспекторам штраф в размере 2 млн руб. каждому с запретом занимать должности, связанные с функциями представителя власти в органах госвласти и органах местного самоуправления, в течение трех лет.

Мария Шахрай