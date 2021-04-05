Дотации авиарейсов Пермь — Прага перераспределят на поддержку внутренних направлений

Министерство транспорта Пермского края расширит перечень субсидируемых рейсов из Перми. Как пишет Business Class со ссылкой на ведомство, средства, которые изначально были предусмотрены в бюджете на субсидирование полетной программы в Чехию, решено направить на поддержку внутренних маршрутов.

«В связи с тем что регулярное сообщение России с Прагой еще не возобновлено, экономия первого полугодия распределена на региональные направления: Астрахань, Красноярск, Томск, Мурманск, Махачкалу. Запуск авиарейсов запланирован с мая этого года»,— сообщили в краевом минтрансе.

Эти направления будут рассмотрены в ходе отбора для получения федеральной субсидии. Если Росавиация примет положительное решение, рейсы станут финансировать из двух источников. В противном случае минтранс Прикамья проведет отбор перевозчиков с условием субсидирования только из краевого бюджета.

Всего на субсидирование авиарейсов из Перми в 2021 году планируется направить 361,8 млн руб. Средства будут выделяться из краевого и федерального бюджетов. На дотации рейсов Пермь — Прага предполагалось выделить 149,7 млн руб. (в 2020 году — 24 млн руб.).