«Татнефть» намерена наладить производство каучука в Казахстане

Компания «Татнефть» планирует наладить производство каучука в Казахстане. Соглашение об этом сегодня было подписано с АО НК «КазМунайГаз», сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отмечается, что построить завод планируют до 2025 года. Его мощность составит 186 тыс. тонн бутадиеновых каучуков и 170 тыс. тонн изобутана. На предприятии будут работать 400 человек.

Кроме того, «Татнефть» намерена построить в Казахстане завод по производству битума. Меморандум о данных намерениях также был подписан сегодня.

"Ъ-Казань"