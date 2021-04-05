ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кисловодске

В Кисловодске задержан боевик, планировавший взорвать участок полиции, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Вместе с ним задержаны три сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Личности задержанных не разглашаются.

«В городе Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций»,— сообщил ЦОС ФСБ.

Дома у него изъяли компоненты для самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. По словам свидетельницы, сторонник террористов планировал взорвать отдел полиции, где отмечался после отбытия наказания.

В Кисловодске также задержали трех россиян, причастных «к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике». По данным ФСБ, они сформировали ячейку сторонников ИГ для совершения терактов в Ставропольском крае.