05 апреля, понедельник
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Фото: GMC

GMC представил электрический внедорожник Hummer

Концерн General Motors представил электрический внедорожник Hummer, возрожденный в виде модели бренда GMC.

Новый GMC Hummer EV SUV построен на платформе показанного в конце 2020 года электрического пикапа GMC Hummer EV, но отличается от него новым типом кузова. Технически обе модели унифицированы, но при этом пикап мощнее и имеет больший запас хода.

Электровнедорожник выйдет на рынок в нескольких версиях. Двухмоторной на 625 л.с. и трехмоторной на 830 л.с. Запас хода, в зависимости от варианта, составит 400 км, 450 км и 480 км.

На рынок GMC Hummer EV SUV выйдет в 2023 году. Внедорожник появится в продаже на год позже, чем электрический пикап под этим же брендом.

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