Вакцинация наращивает темпы

В выходные вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России «количество желающих пройти вакцинацию резко увеличилось». Правда, никаких цифр она не привела. А вот по подсчетам РБК, доля россиян, получивших хотя бы одну прививку, не превышает 5% от общего населения страны. Как оценивать эти данные? И что поможет ускорить темпы вакцинации в России? Выяснял Григорий Колганов.

«Прививайтесь, это не страшно и не больно!» — призвала Голикова в эфире российского телевидения. Но, по данным РБК, россияне откликаются не слишком охотно: лишь один из двадцати получил хотя бы первый компонент прививки. Для сравнения, в США это каждый четвертый при вдвое большей численности населения. Отечественная статистика не должна удивлять, поскольку зависит она в первую очередь от объемов производства препаратов, говорит генеральный партнер фонда ATEM Capital Антон Гопка: «Пока темпы вакцинации, к сожалению, неудовлетворительные. Ожидалось, что будет запущена широкая маркетинговая кампания, но, по-видимому, адекватным образом масштабировать производство не удается. Поэтому маркетинговая кампания не запущена, и мы отстаем от других стран».

Производители вакцин обещают серьезно нарастить мощности: например, второй российский препарат «ЭпиВакКорона» уже в мае будет выпускаться в объеме 5 млн доз в месяц. Пока, судя по заявлениям чиновников, в гражданский оборот поступила пара сотен тысяч ампул. Тем временем Роспотребнадзор, которому подчиняется разработчик «ЭпиВакКороны» — центр «Вектор» — предупредил, что многие тест-системы не способны выявить антитела после этой прививки. Для надежности нужно пользоваться разработкой того же научного учреждения, подведомственного санитарной службе. Возникает закономерный вопрос: можно ли доверять вакцине, эффективность которой подтверждается лишь тестами от ее же производителя?

Главврач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе отвечает утвердительно: «Вакцина содержит три пептида, которые закреплены на белке-носителе. К ним вырабатываются антитела. Большинство тест-систем определяют антитела к белку. Тесты после "ЭпиВакКороны" есть в центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, но они не так широко распространены, как системы, проверяющие уровень антител после "Спутник V". Это может вызвать определенные трудности при поездке за границу».

В выходные пришли новости о еще одной российской вакцине — «Спутнике Лайт», которая, по сути, первый компонент «Спутника V». Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что облегченная версия препарата снижает риск заражения коронавирусом на 50-60%. Ранее из тех же уст звучала оценка в 85%.

Но руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures Илья Ясный не верит обеим цифрам. Тем не менее, «Спутник Лайт» может ускорить темпы вакцинации, продолжает эксперт: «Все эти цифры взяты не совсем с потолка, но основаны на каких-то экстраполяциях и предположениях. Судя по всему, цифра в 85% взялась из оценок вакцины Johnson&Johnson, которая аналогична первому компоненту "Спутника". Непонятно, откуда появились 50-60%. Может быть, из изучения данных по вакцинации "Спутником V" и попыток представить, что было бы, если бы люди не получали второй компонент.

Тем не менее, "Спутник Лайт" — это неплохой выход, чтобы вакцинировать как можно больше людей».





Правда, по словам того же Гинцбурга, иммунитет после лайт-версии сохраняется три-четыре месяца, после чего стоит привиться вторым компонентом «Спутника V». Получается, без серьезного увеличения объемов производства темпы вакцинации не нарастить. А ведь у властей наполеоновские планы: глава Минздрава Михаил Мурашко планировал к середине июня привить 30 млн россиян, а в Роспотребнадзоре рассчитывают к августу добиться выработки иммунитета у большинства жителей страны.

Таких масштабов вряд ли удастся достичь, если заграница нам не поможет, считает Антон Гопка из ATEM Capital: «Если бы мы просто экстраполировали текущий объем производства, даже с учетом роста, до конца 2021 года мы бы не получили коллективный иммунитет. Вся надежда на то, что будут запущены зарубежные производства. Это совершенно другие объемы. Они позволят нам исполнить как обязательства перед зарубежными партнерами, так и обеспечить российских граждан».

В конце прошлой недели в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что в апреле производство «Спутника V» в нескольких странах мира выйдет на полную мощность, что позволит уже к июню привить всех желающих россиян.