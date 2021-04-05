В городах Волгоградской области приступили к реализации проектов благоустройства

В десяти городах Волгоградской области стартовали работы по обустройству новых общественных пространств, в двух — по обновлению внутридворовых территорий. Работы проходят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в областной администрации.

По информации регионального комитета ЖКХ, в регионе подрядные организации приступили к работам по благоустройству 35 общественных (Волгоград, Камышин, Урюпинск, Котельниково, Фролово, Новоаннинский, Калач-на-Дону, Михайловка, Волжский, Серафимович) и трех внутридворовых территорий (Фролово, Краснослободск). Так, к концу 2021 года обновят пешеходные дорожки и проезды, установят малые архитектурные формы, модернизируют освещение, проведут озеленение и ряд других работ.

Кроме того, в 20 муниципальных образованиях планируется преобразить 14 дворовых и 84 общественных пространств. Также четыре города-победителя всероссийского конкурса благоустройства закончат свои проекты преображения важных для жителей зон. Федеральные гранты в размере 50-70 млн руб. выиграли Урюпинск, Петров Вал, Палласовка и Николаевск.

Мария Шахрай