Курганская область получила более 5 тысяч новых комплектов вакцины от COVID-19

В Курганскую область поступило 5200 новых комплектов вакцины от коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе правительства региона. В ближайшие дни Зауралье получит еще 3900 доз.

По данным на утро 5 апреля, первый компонент вакцины получили уже более 39 тыс. жителей Курганской области. Новые партии развозят по районным больницам области, рассказала директор департамента здравоохранения региона Елена Островских. «Иногда приходится ждать, так как вакцина приходит партиями. Но всех, кто записался, мы пригласим на прививку»,- добавила она.