Объем торгов иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже вырос на 2,9%

Объем торгов иностранными ценными бумагами» на Санкт-Петербургской бирже по итогам марта, по сравнению с февралем, вырос на 2,9% и составил $39,17 млрд. В режиме основных торгов было заключено 34,58 млн сделок.

По итогам марта количество активных счетов инвесторов увеличилось по сравнению с февралем на 3,9% до 799,3 тыс., сообщает пресс-служба биржи.

За отчетный период были заключены сделки с 34 еврооблигациями и 1,48 тыс. акциями и депозитарными

расписками иностранных эмитентов. Среди участников торгов по итогам марта лидируют АО «Тинькофф Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», ООО «Компания БКС», АО ИК «ФИНАМ».