«Татнефть» запустила строительство шинного завода в Казахстане

«Татнефть» и «Аллюр» сегодня запустили строительство совместного шинного завода в казахстанском городе Сарань. В церемонии закладки капсулы участвовали премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов, передает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что завод планируют построить в 2022 году. В него инвестируют $284 млн. Строительство завода планируют завершить в 2022 году. При выходе на мощность он будет выпускать 3 млн легковых шин и 500 тыс. цельнометаллокордных шин.

Ожидается, что к 2025 году на заводе будет работать 1,1 тыс. человек. Большую часть продукции предприятия (около 60%) будут поставлять в основном на внутренний рынок Казахстана, остальное будет уходить на экспорт.

"Ъ-Казань"