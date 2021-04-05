Жителя Златоуста задержали за совершенное в прошлом веке убийство

Следственный комитет предъявил жителю Златоуста обвинение в преступлениях, совершенных почти 23 года назад, - убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщают в региональном управлении СК, в мае 1998 года обвиняемый изнасиловал и убил в безлюдном месте 38-летнюю женщину. В ведомстве отмечают, что преступление долго оставалось нераскрытым, поскольку было «совершено в условиях неочевидности».

Причастность конкретного лица в давних преступлениях была установлена «в результате целенаправленной работы» СК при проведении дополнительных экспертных генетических исследований. Обвиняемый признал вину и на месте преступления подробно описал свои действия.

Следователь направил в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу.