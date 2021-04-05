Вакцины от коронавируса сделали менее 18% сотрудников муниципалитетов

Среди сотрудников муниципальных органов власти процент вакцинации составляет менее 18%, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. «Это их решение, но дело в этом, что много болеют», — отреагировал глава республики Радий Хабиров, отметив, что много заболевших среди работников муниципальных учреждений, администраций, среди государственных учреждений и региональных органов исполнительной власти. Он попросил глав муниципалитетов проанализировать «эту историю, усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм». «Если нужна помощь, мы добавим вакцины, проведите вакцинацию», — обратился господин Хабиров.

На сегодняшний день провакцинировано 102 209 человек, из которых 41 тыс. старше 60 лет.

Влада Шипилова