Правительство РФ выделило 278 млн рублей на строительство водопроводов в Кузбассе

Кузбасс получит 278 млн руб. на строительство магистральных водопроводов. Коммунальную инфраструктуру возведут в районах, испытывающих проблемы с подачей воды, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Систему водоснабжения создадут в Крапивинском и Промышленновском муниципальных округах.

Работы предполагается завершить в 2022 году.

Замена изношенных сетей включена в программу социально-экономического развития региона, общая стоимость которой составляет более 51 млрд руб. Она была утверждена Михаилом Мишустиным во время рабочей поездки.

Премьер-министр России посетил регионы Сибирского федерального округа со 2 марта по 6 марта. Он также побывал в Алтайском крае, Туве, Республике Алтай и Новосибирской области.

Екатерина Лукашевич