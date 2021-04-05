Экс-замглавы администрации губернатора Прикамья возглавил департамент федерального минэкономразвития

Бывший замглавы администрации губернатора Пермского края Алексей Григорьев возглавил департамент стратегического планирования и мониторинга министерства экономического развития РФ. По информации “Ъ-Прикамье”, назначение состоялось в конце марта.

Алексей Григорьев работал в краевом министерстве экономического развития с 2017 года, занимая пост первого заместителя министра. Осенью 2019 года господин Григорьев перешел в администрацию губернатора, где занимался вопросами макроэкономики. После перехода экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова на пост федерального министра экономического развития Алексей Григорьев покинул Пермь и трудоустроился в федеральное ведомство.