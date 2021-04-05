В Казани на капремонт домов в 2021 году потратят свыше 2,8 млрд рублей

На капремонт жилого фонда в Казани в 2021 году выделили свыше 2,8 млрд руб. Этот объем финансирования является рекордным. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что всего в этом году планируется отремонтировать 295 домов: 224 дома высотой от пяти до16 этажей и 71 малоэтажный дом. В рамках работ запланирован ремонт кровли в 186 домах, работы по замене внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в 146 домах, работы по ремонту фасадов в 133 домах, замену лифтов в 59 домах.

Всего в Казани капремонт на сегодняшний день проведен в 3,2 тыс. домах, что составляет 63,3% от жилого фонда.

"Ъ-Казань"