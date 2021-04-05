Директор астраханской фирмы предстанет перед судом за мошенничество на 4,1 млн рублей

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, обвиняемого в крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, обвиняемый убедил директора одной из астраханских организаций заключить договор со своей фирмой на общую сумму более 4,1 млн руб. по поставке металлической арматуры на выгодных условиях. При этом мужчина якобы не имел возможности поставить товар и не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Предположительно, обвиняемый похитил деньги и распорядился ими по собственному усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай